КПРФ поддержит местного депутата Барышникову на выборах томского губернатора

ТОМСК, 12 июня. /ТАСС/. Региональное отделение КПРФ поддержит на выборах губернатора Томской области депутата Законодательной думы Наталью Барышникову. Решение об этом было принято в понедельник на конференции в Томске, сообщил ТАСС первый секретарь томского городского отделения КПРФ Андрей Петров.

"Выдвинули Барышникову Наталью Геннадьевну кандидатом на должность губернатора. Это окончательное решение", - сказал Петров.

Ранее сообщалось, что региональное отделение "Единой России" поддержит на выборах врио главы Томской области Сергея Жвачкина, "Справедливая Россия" - депутата местного парламента, врача клинической больницы города Северска Александра Ростовцева, ЛДПР - депутата Госдумы, председателя думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексея Диденко.

Выборы губернатора Томской области пройдут в единый день голосования - 10 сентября.

Последний раз в Томской области выбирали главу региона прямым голосованием в 2003 году. Выдвигать кандидатов в Томской области могут только политические партии, при этом в поддержку кандидатов необходимо собрать подписи 10% депутатов или избранных глав муниципальных образований региона. На проведение выборов в Томской области в бюджете заложено около 90 млн рублей.