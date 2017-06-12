Мацуев: концертный зал в Иркутске нужен как воздух

ЖЕНЕВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Концертный зал мирового уровня в Иркутске нужен как воздух. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС инициатор проекта, уроженец этого сибирского города пианист Денис Мацуев.

"Это очень живая для меня тема, потому что Иркутск - мой родной город", - сказал маэстро, добавив: "Фестиваль "Звезды на Байкале", который мы проводим уже 12-й год, достиг очень высокой планки, и концертный зал нужен как воздух".

"Все идет как надо, я вам скажу. Инвестор, которому принадлежит земля, Олег Дерипаска, заинтересован в строительстве этого концертного зала", - отметил Мацуев, подчеркнув, что уже решаются "самые последние архитектурные вопросы".

Отвечая на вопрос о том, когда может начаться строительство, собеседник агентства сказал: "Главное, чтобы это не растянулось на долгое время, потому что хочется, чтобы это было быстрее. Я не сомневаюсь, что это будет. Давайте не будем загадывать точные даты, когда это будет, но это будет - я в этом не сомневаюсь".

В интервью ТАСС в январе Денис Мацуев заявил, что строительство концертного зала должно начаться в 2017 году. По его словам, в качестве площадки под строительство выбрано место на берегу Ангары. Это - заброшенная ТЭЦ, которая принадлежит структурам российского предпринимателя Олега Дерипаски.