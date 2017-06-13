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Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась почти на 2 тыс. га

Сибирь
13 июня, 8:33 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 13, июня. /ТАСС

В то же время в Иркутской области площадь пожаров выросла в шесть раз

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КРАСНОЯРСК, 13 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров на территории Сибири по данным на 00:00 мск 13 июня сократилась с 8,6 тыс. до 6,7 тыс. га, сообщили во вторник в пресс-службе федеральной Авиалесохраны.

"Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась за сутки с 8,6 до 6,7 тыс. га. При этом произошла смена регионов с крупными возгораниями", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что в Иркутской области площадь пожаров выросла в шесть раз - с 650 до 4 тыс. га, в Забайкалье вдвое - до 2 тыс. га, в Бурятии - со 180 до 430 га, в Красноярском крае - со 174 до 344 га.

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

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Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки сократилась до 3,7 тыс. га

Иркутские власти не будут тушить пожар на площади 16 тыс. га

По данным Госкомлеса Тувы, все пожары в регионе локализованы. Среди них - крупнейший на территории республики в Пий-Хемском районе (граничит с Красноярским краем) площадью 5 тыс. га, он действует с 24 мая. Локализован и пожар в районе поселка Шеми у города Чабан, где он действует с 31 мая на площади около 1,6 тыс. га. С начала пожароопасного сезона в лесах зарегистрировано 44 пожара на общей площади 8747,1 га.

Угрозы населенным пунктам в Красноярском крае нет

По оперативной информации на 10:00 (6:00 Мск) 13 июня, на территории Красноярского края действует 13 лесных пожаров на общей площади 320 га. Очаги возгораний действуют в пяти районах: Абанском, Тасеевском, Эвенкийском, Богучанском, Нижнеингашском. В авиационной, труднодоступной зоне зафиксировано пять пожаров, в наземной зоне - восемь пожаров, в зоне космомониторинга пожары не зафиксированы. Угрозы населенным пунктам нет, в тушении принимают участие 180 человек, задействовано 25 единиц техники, ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем.

В Бурятии за прошедшие сутки ликвидировано три очага возгораний на площади более 40 га, на утро 13 июня в регионе пытаются ликвидировать 16 лесных пожаров на общей площади менее 430 га. "Из них пять очагов локализовано на площади более 200 га, на данный момент ведется их дотушивание. Еще 11 очагов действует на площади менее 230 га", - уточнили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ). В тушении пожаров задействованы 396 человек.

В Забайкалье продлен особый режим

Как сообщили в пресс-службе Минприроды Забайкалья, режим, ограничивающий пребывание граждан в лесах, продлен в регионе до 30 июня из-за природных пожаров. По данным на утро вторника, в регионе действуют семь лесных пожаров на общей площади 1,9 тыс. га, еще три пожара локализованы на 34 га. Угрозы населенным пунктам нет. Основными причинами пожаров специалисты назвали человеческий фактор и грозы.

По данным Минприроды, огонь тушат 283 человека, в том числе 94 парашютиста-десантника, задействовано 60 единиц техники. Леса начали гореть в Забайкалье в конце марта. За это время в регионе зарегистрировали 484 лесных пожара на общей площади более 56 тыс. га. В прошлом году за аналогичный период в крае произошло 439 пожаров, но их площадь была больше - свыше 245 тыс. га.

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