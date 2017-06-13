Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава новосибирского технопарка не исключил рейдерства в уголовном преследовании резидента

Сибирь
13 июня, 9:42 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, июня. /ТАСС

В субботу суд поместил под домашний арест главу инновационной компании "Тион" Дмитрия Трубицына, его подозревают в производстве и продаже фальсифицированных воздухоочистителей

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Генеральный директор технопарка новосибирского Академгородка (Академпарка) Владимир Никонов не исключил, что уголовное преследование главы одной из компании-резидентов "Тиона" может быть связано с попыткой рейдерского захвата успешного инновационного предприятия. Об этом он сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске.

"Отобрать бизнес у "Тиона"? Подобные события в России время от времени происходят. Поэтому исключать этого я бы не стал. Но и утверждать этого не имею никаких оснований", - сказал он.

Никонов добавил, что направил в суд свое поручительство за главу "Тиона" Дмитрия Трубицына. "Насколько это справедливо, следствие должно разобраться. Но правильнее было бы привлечь экспертизу", - добавил глава Академпарка, отметив, что не видит угрозы для других инновационных компаний, "никакой паники относительно того, что нужно сворачивать все инновационные бизнесы, нет".

В субботу Советский райсуд Новосибирска поместил под домашний арест главу инновационной компании "Тион" Дмитрия Трубицына. Компания является резидентом "Сколково" и новосибирского технопарка и поставляет медицинское оборудование в клиники более 100 городов России. Трубицина подозревают в производстве и продаже фальсифицированных воздухоочистителей.

По версии следствия, в 2011 году компания получила разрешение Росздравнадзора на производство очистителей воздуха для больничных палат, но позже (в начале 2015 года) подозреваемый решил фальсифицировать оборудование, чтобы уменьшить его себестоимость, и в течение года техника поставлялась без необходимых для очистки воздуха от бактерий деталей.

В самой компании эти обвинения опровергли. По мнению представителей "Тиона", данная ситуация - "неоправданное давление на открытую и законопослушную компанию". По данным компании, текущие претензии связаны с неточностями в регистрационных удостоверениях, которые были устранены.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
2
Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до 14 человек
3
Путин: США были готовы использовать террористов для дестабилизации РФ
4
Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США
5
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ
6
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
7
МВД возбудило дело по факту ДТП с пятью погибшими под Тулой
Темы дня
Загрузка...
Реклама