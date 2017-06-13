Глава новосибирского технопарка не исключил рейдерства в уголовном преследовании резидента

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Генеральный директор технопарка новосибирского Академгородка (Академпарка) Владимир Никонов не исключил, что уголовное преследование главы одной из компании-резидентов "Тиона" может быть связано с попыткой рейдерского захвата успешного инновационного предприятия. Об этом он сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске.

"Отобрать бизнес у "Тиона"? Подобные события в России время от времени происходят. Поэтому исключать этого я бы не стал. Но и утверждать этого не имею никаких оснований", - сказал он.

Никонов добавил, что направил в суд свое поручительство за главу "Тиона" Дмитрия Трубицына. "Насколько это справедливо, следствие должно разобраться. Но правильнее было бы привлечь экспертизу", - добавил глава Академпарка, отметив, что не видит угрозы для других инновационных компаний, "никакой паники относительно того, что нужно сворачивать все инновационные бизнесы, нет".

В субботу Советский райсуд Новосибирска поместил под домашний арест главу инновационной компании "Тион" Дмитрия Трубицына. Компания является резидентом "Сколково" и новосибирского технопарка и поставляет медицинское оборудование в клиники более 100 городов России. Трубицина подозревают в производстве и продаже фальсифицированных воздухоочистителей.

По версии следствия, в 2011 году компания получила разрешение Росздравнадзора на производство очистителей воздуха для больничных палат, но позже (в начале 2015 года) подозреваемый решил фальсифицировать оборудование, чтобы уменьшить его себестоимость, и в течение года техника поставлялась без необходимых для очистки воздуха от бактерий деталей.

В самой компании эти обвинения опровергли. По мнению представителей "Тиона", данная ситуация - "неоправданное давление на открытую и законопослушную компанию". По данным компании, текущие претензии связаны с неточностями в регистрационных удостоверениях, которые были устранены.