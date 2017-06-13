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Пострадавший от пожара аэропорт на севере Красноярского края начал принимать рейсы

Сибирь
13 июня, 11:52 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 13, июня. /ТАСС

Пожар произошел 10 июня

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КРАСНОЯРСК, 13 июня. /ТАСС/. Аэропорт села Байкит в Красноярском крае, здание которого горело в субботу, начал принимать воздушные суда. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Эвенкийского муниципального района.

"Аэропорт села Байкит работает в штатном режиме. С 12 июня он начал принимать воздушные суда после инцидента, случившегося 10 июня. Авиадиспетчерский пункт огнем не затронут. Он находится в другом здании, расположенном на территории аэродрома, примерно в 100 метрах от здания аэровокзала", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в администрации района, в понедельник был проведен субботник в пострадавшем от огня здании аэропорта. Предварительная причина пожара - короткое замыкание. Огонь охватил 700 квадратных метров. В день пожара в Байките был сильный ветер - 18-20 метров в секунду, предположительно, порывом ветра сорвало антенну, рядом располагались кабели, возникла искра, произошло возгорание.

В результате пожара полностью сгорели деревянная надстройка на крыше и кровля здания, частично повреждены стены и оборудование на втором этаже. Во время тушения пожара была проведена частичная эвакуация имущества.

Байкит - отдаленное село на севере Красноярского края, в нем живут около 3,3 тыс. человек. Авиация для него один из основных видов транспорта. Аэродром Байкит 3 класса способен принимать самолеты Ан-2, Ан-3, Ан-24, Ан-26, Ан-32, Ан-74, Як-40, а также вертолеты всех типов.

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