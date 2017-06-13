Педагоги выйдут на пикет в Забайкалье из-за проблем при выплате зарплат

ЧИТА, 13 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Около 80 работников детских садов и школ города Петровск- Забайкальский в среду планируют провести пикет из-за блокировки счетов образовательных учреждений, в результате которой учителя и воспитатели получают зарплату и отпускные через суд, сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Забайкальского края.

"Предположительно, 80 работников четырех детских садов и четырех школ выстроятся вдоль улицы 50-летия ВЛКСМ с транспарантами, призывающими городскую власть к решению проблемы по ликвидации заблокированных счетов, по причине которых учителя и воспитатели вынуждены получать заработную плату и отпускные через суд", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что по данным Минсоцзащиты края на 1 июня, в Петровск-Забайкальском заблокированы счета 18 образовательных учреждений. Задолженность перед работниками образования превышает 800 тыс. рублей.

Несвоевременная выплата зарплат бюджетникам, а также социальных пособий стала одной из основных проблем в Забайкалье в 2015 году. Тогда задержки приводили к забастовкам педагогов. В ноябре 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил обеспечить бесперебойную выплату зарплаты всем бюджетникам Забайкальского края.

В мае этого года губернатор Наталья Жданова доложила председателю правительства РФ, что социальные обязательства по выплате заработных плат и социальных пособий в регионе выполнены. Она отмечала, что нерешенным остался вопрос заблокированных счетов. "Их на сегодня уже несравнимо меньше - на сумму 300 млн рублей. В то время, когда мы начинали, было несколько миллиардов".