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Педагоги выйдут на пикет в Забайкалье из-за проблем при выплате зарплат

Сибирь
13 июня, 12:20 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Из-за блокировки счетов образовательных учреждений учителя и воспитатели получают зарплату и отпускные через суд

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ЧИТА, 13 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Около 80 работников детских садов и школ города Петровск- Забайкальский в среду планируют провести пикет из-за блокировки счетов образовательных учреждений, в результате которой учителя и воспитатели получают зарплату и отпускные через суд, сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Забайкальского края.

"Предположительно, 80 работников четырех детских садов и четырех школ выстроятся вдоль улицы 50-летия ВЛКСМ с транспарантами, призывающими городскую власть к решению проблемы по ликвидации заблокированных счетов, по причине которых учителя и воспитатели вынуждены получать заработную плату и отпускные через суд", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что по данным Минсоцзащиты края на 1 июня, в Петровск-Забайкальском заблокированы счета 18 образовательных учреждений. Задолженность перед работниками образования превышает 800 тыс. рублей.

Несвоевременная выплата зарплат бюджетникам, а также социальных пособий стала одной из основных проблем в Забайкалье в 2015 году. Тогда задержки приводили к забастовкам педагогов. В ноябре 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил обеспечить бесперебойную выплату зарплаты всем бюджетникам Забайкальского края.

В мае этого года губернатор Наталья Жданова доложила председателю правительства РФ, что социальные обязательства по выплате заработных плат и социальных пособий в регионе выполнены. Она отмечала, что нерешенным остался вопрос заблокированных счетов. "Их на сегодня уже несравнимо меньше - на сумму 300 млн рублей. В то время, когда мы начинали, было несколько миллиардов".

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