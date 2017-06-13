Кандидаты от ЕР, СР и КПРФ подали документы на участие в выборах главы Томской области

Случаи привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников РФ. ДосьеБиографии и справки 13 июня, 12:53
Между жизнью и вечностью: как заморозить себя и проснуться в будущемНаука 13 июня, 12:49
Футболист сборной России Кудряшов продолжит играть в защитной маскеСпорт 13 июня, 12:47
Выборы нового главы набсовета РУСАДА запланированы на 27 июняСпорт 13 июня, 12:43
Сенатор Климов может возглавить временную комиссию СФ по защите госсуверенитетаПолитика 13 июня, 12:38
УЕФА будет вручать награды лучшим игрокам в сезоне в Лиге чемпионов и Лиге ЕвропыСпорт 13 июня, 12:37
Международная Букеровская премия. ДосьеБиографии и справки 13 июня, 12:36
Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея УчителяКультура 13 июня, 12:35
В парламент Молдавии внесены поправки об ограничении вещания российского ТВМеждународная панорама 13 июня, 12:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОМСК, 13 июня. /ТАСС/. Кандидаты от "Единой России", КПРФ и "Справедливой России" в Томской области во вторник подали документы в областную избирательную комиссию на участие в выборах губернатора, сообщили в облизбиркоме.
"Сегодня избирательную комиссию Томской области уведомили о выдвижении следующие кандидаты на должность губернатора Томской области: Жвачкин Сергей Анатольевич, Барышникова Наталья Геннадьевна, Ростовцев Александр Валерьевич", - сообщили в избиркоме.
Врио губернатора Томской области Жвачкин выдвинут "Единой Россией", областной депутат Барышникова - КПРФ, заведующий отделением - травмотолог-ортопед Северской клинической больницы Ростовцев - "Справедливой Россией".
Выборы губернатора Томской области пройдут в единый день голосования - 10 сентября.
Последний раз в Томской области выбирали главу региона прямым голосованием в 2003 году. Выдвигать кандидатов в Томской области могут только политические партии, при этом в поддержку кандидатов необходимо собрать подписи 10% депутатов или избранных глав муниципальных образований региона. На проведение выборов в Томской области в бюджете заложено около 90 млн рублей.