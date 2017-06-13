Кандидаты от ЕР, СР и КПРФ подали документы на участие в выборах главы Томской области

ТОМСК, 13 июня. /ТАСС/. Кандидаты от "Единой России", КПРФ и "Справедливой России" в Томской области во вторник подали документы в областную избирательную комиссию на участие в выборах губернатора, сообщили в облизбиркоме.

"Сегодня избирательную комиссию Томской области уведомили о выдвижении следующие кандидаты на должность губернатора Томской области: Жвачкин Сергей Анатольевич, Барышникова Наталья Геннадьевна, Ростовцев Александр Валерьевич", - сообщили в избиркоме.

Врио губернатора Томской области Жвачкин выдвинут "Единой Россией", областной депутат Барышникова - КПРФ, заведующий отделением - травмотолог-ортопед Северской клинической больницы Ростовцев - "Справедливой Россией".

Выборы губернатора Томской области пройдут в единый день голосования - 10 сентября.

Последний раз в Томской области выбирали главу региона прямым голосованием в 2003 году. Выдвигать кандидатов в Томской области могут только политические партии, при этом в поддержку кандидатов необходимо собрать подписи 10% депутатов или избранных глав муниципальных образований региона. На проведение выборов в Томской области в бюджете заложено около 90 млн рублей.