Вылет рейса Новосибирск - Алма-Ата задерживается из-за технической неисправности самолета

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НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Вылет рейса из Новосибирска в Алма-Ату (Казахстан) отложен из-за технической неисправности самолета, проводится проверка, сообщила во вторник ТАСС старший помощник Западно- Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.
"В ходе предполетного осмотра обнаружена техническая неисправность самолета", - сказала Горбунова.
По предварительной информации, вылет самолета А-319 авиакомпании "Сибирь" был запланирован на 13:15 по местному времени (09:15 мск). В настоящее время 74 пассажира ожидают вылета в аэропорту Новосибирска.
В связи с этим новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.