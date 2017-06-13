Вылет рейса Новосибирск - Алма-Ата задерживается из-за технической неисправности самолета

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Вылет рейса из Новосибирска в Алма-Ату (Казахстан) отложен из-за технической неисправности самолета, проводится проверка, сообщила во вторник ТАСС старший помощник Западно- Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"В ходе предполетного осмотра обнаружена техническая неисправность самолета", - сказала Горбунова.

По предварительной информации, вылет самолета А-319 авиакомпании "Сибирь" был запланирован на 13:15 по местному времени (09:15 мск). В настоящее время 74 пассажира ожидают вылета в аэропорту Новосибирска.

В связи с этим новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.