Международная группа ученых создает в Томске технологию беспроводной зарядки телефонов

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ТОМСК, 13 июня. /ТАСС/. Группа ученых из разных стран разрабатывает в Томском политехническом университете (ТПУ) способ беспроводной передачи энергии на большие расстояния по сетям мобильной связи пятого поколения (5G). Технология, в том числе, позволит дистанционно заряжать сотовые телефоны, сообщили во вторник в пресс-службе вуза.
"Мы фокусируемся на беспроводной передаче энергии, решаем вопрос, как эффективно передавать энергию на значительные расстояния с минимальными потерями. Мы разработали свой алгоритм, который позволяет вместе с радиосигналом передавать энергию от устройства к устройству в контексте сотовой связи. То есть во время разговора электромагнитные волны передают энергию от одного смартфона к другому, и этой энергии может хватить на подзарядку вашего мобильного", - привели в пресс-службе слова профессора Налина Джаякоди.
Как уточнили ТАСС в вузе, коллектив ученых создал алгоритм и сейчас проверяет его эффективность с помощью методов математического моделирования. В этом им помогают коллеги из Университета Люксембурга, Университета Западного Онтарио (Канада) и Университета Эдинбурга (Великобритания).
Кроме того, отмечают в вузе, ученые работают над устройством для связи формата "device to device", которое позволит исключить посредника в виде базовой станции при передаче сигнала.
"За счет посредника - станции - теряется достаточно большой процент энергии. При прямой передаче сигнала устройство тратит меньше энергии на связь. Сейчас мы разрабатываем алгоритм для такого устройства, который впервые учитывает очень много условий: силу сигнала, пропускную способность канала, расстояние между двумя конкретными пользователями. И если расстояние между абонентами небольшое, алгоритм переключает устройство на прямой канал связи", - отметил научный сотрудник кафедры программной инженерии ТПУ Санжай Бисвас.