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Пострадавшие от пожаров жители Красноярского края начали получать выплаты

Сибирь
13 июня, 14:12 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 13, июня. /ТАСС

Первые выплаты получат 186 человек из Канска и поселка Стрелка

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Красноярский край, 25 мая

Красноярский край, 25 мая

© Михаил Почуев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 13 июня. /ТАСС/. Жители Красноярского края, лишившиеся жилья и имущества во время масштабных пожаров в мае, начали получать выплаты из федерального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Министерства соцполитики региона.

"Первый транш федеральных средств в размере более 20 млн рублей поступил в Красноярский край. Сначала выплаты получат 186 человек из Канска и поселка Стрелка. Центр социальных выплат Красноярского края начал перечислять денежные средства", - сообщили в министерстве.

Оставшаяся сумма федеральных выплат поступит в ближайшие дни. Всего выплаты предусмотрены для более 600 человек.

В соответствии с постановлением правительства РФ, им предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей и финансовая помощь в связи с утратой имущества - 100 тыс. рублей. Таким образом, пострадавшие получат по 110 тыс. рублей на человека.

Как сообщалось ранее, правительство России выделило Красноярскому краю 68,2 млн рублей из резервного фонда на оказание помощи гражданам, пострадавшим от природных пожаров. Из них 6,2 млн рублей будут направлены на оказание гражданам единовременной материальной помощи. Остальные - на оказание финансовой помощи гражданам в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости.

Новое жилье погорельцы начнут получать в июле

Первые новые квартиры для жителей Красноярского края, потерявших жилье во время масштабных пожаров, поступят в распоряжение погорельцев уже в июле, сообщил ТАСС представитель пресс-службы регионального

правительства.
"В Бирилюсском районе первый дом для погорельцев будет сдан уже 1 июля. Это строящийся дом. Из его 32 квартир 13 выкуплены для пострадавших от пожаров", - сказал собеседник агентства.

На оперативной планерке в правительстве региона губернатор Виктор Толоконский поручил к концу недели подготовить реестр, "чтобы было понимание по каждой семье: для кого строится жилье, для кого - приобретается". Кроме того, губернатор поручил правительству совместно с краевым управлением МЧС проконтролировать, как сейчас обеспечена пожарная безопасность на лесоперерабатывающих предприятиях в Канске, которые продолжают функционировать.

"Предприятия, которые действуют с нарушениями, должны остановить работу", - сказал он. Именно предприятия по переборке леса стали одними из очагов пожаров в городе.

В результате пожаров 24 мая в городах Канск и Лесосибирск, поселках Стрелка, Малая Кеть и Тиличеть сгорело более 130 домов, число погорельцев составило около 700 человек, трое погибли.

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