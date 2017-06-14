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Полицейские в Красноярске изъяли 33 тысячи бутылок контрафактного алкоголя

Сибирь
14 июня, 6:43 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 14, июня. /ТАСС

Кроме того, в одном из складских помещений были найдены более 14 тонн спирта и оборудование для разлива алкоголя

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КРАСНОЯРСК, 14 июня. /ТАСС/. Полиция в Красноярске изъяла около 33 тыс. бутылок контрафактных слабоалкогольных напитков, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального главка МВД.

"В одном из складских помещений в Центральном районе краевого центра сотрудники полиции обнаружили почти 33 тысячи бутылок со слабоалкогольными напитками различных наименований", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, были найдены более 14 тонн спирта и оборудование для разлива алкоголя. В общей сложности было изъято более 60 тонн спиртосодержащей продукции.

В ноябре 2015 года в Красноярске произошло массовое отравление поддельным виски. Тогда в больницы попали более 40 человек, 11 скончались. В декабре 2016 года в Иркутской области от отравления метиловым спиртом, содержавшимся в концентрате "Боярышник", погибли 76 человек.

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