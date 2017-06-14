Полицейские в Красноярске изъяли 33 тысячи бутылок контрафактного алкоголя

Дождь с грозой ожидаются в Московском регионеМосква 14 июня, 6:18
Хоккеист Свечников стал первым россиянином за 13 лет, завоевавшим титул чемпиона АХЛСпорт 14 июня, 6:03
Путин отметил преимущества России в решении проблем межэтнических отношенийОбщество 14 июня, 5:17
Путин: США стремятся во что бы то ни стало не допустить сближения Украины и РоссииПолитика 14 июня, 4:46
Путин сообщил, что занимается спортом каждый деньСпорт 14 июня, 4:33
Путин: некоторые в США мечтают видеть Россию поверженнойПолитика 14 июня, 4:33
Путин: в России нет притеснений гомосексуалистовОбщество 14 июня, 4:28
Путин: оппозиции в России нужно формировать более выигрышную программу для избирателейПолитика 14 июня, 4:18
Путин: Россия даст адекватный ответ на попытки США окружить ее системами ПРОПолитика 14 июня, 4:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 14 июня. /ТАСС/. Полиция в Красноярске изъяла около 33 тыс. бутылок контрафактных слабоалкогольных напитков, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального главка МВД.
"В одном из складских помещений в Центральном районе краевого центра сотрудники полиции обнаружили почти 33 тысячи бутылок со слабоалкогольными напитками различных наименований", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, были найдены более 14 тонн спирта и оборудование для разлива алкоголя. В общей сложности было изъято более 60 тонн спиртосодержащей продукции.
В ноябре 2015 года в Красноярске произошло массовое отравление поддельным виски. Тогда в больницы попали более 40 человек, 11 скончались. В декабре 2016 года в Иркутской области от отравления метиловым спиртом, содержавшимся в концентрате "Боярышник", погибли 76 человек.