Прокурор из Тувы погиб в ДТП в Красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 14 июня. /ТАСС/. Прокурор Пий-Хемского района Тувы погиб в ДТП на территории Ермаковского района Красноярского края. Об этом сообщило главное следственное управление Следственного комитета России (СК РФ) по Красноярскому краю.
"ДТП произошло в результате выезда автомобиля Land Rover Range Rover на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего погиб пассажир автомобиля Toyota Camry, являвшийся прокурором Пий-Хемского района Республики Тыва", - сообщило ведомство.
ДТП произошло возле села Григорьевка Ермаковского района на автодороге Р-257 "Енисей". Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).