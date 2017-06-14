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Глава кредитного кооператива в Новосибирске получила 6,5 лет колонии за мошенничество

Сибирь
14 июня, 8:26 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 14, июня. /ТАСС

Суд установил, что 52-летняя Ирина Пенькова похитила свыше 27 млн рублей

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НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Советский райсуд Новосибирска приговорил к 6,5 годам колонии генерального директора кредитного кооператива (КПКГ) "Единый Капитал" 52-летнюю Ирину Пенькову за хищение свыше 27 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (особо крупное мошенничество с использованием служебного положения). Суд приговорил Пенькову к шести годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает ведомство.

Суд установил, что Пенькова, нарушив устав организации, расходовала поступающие от членов кооператива деньги для личной выгоды и причинила вред пайщикам на сумму свыше 27 млн рублей.

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