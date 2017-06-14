ФСБ возбудила дело о хищении денег в поликлинике, которой руководила вице-мэр Томска

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ТОМСК, 14 июня. /ТАСС/. ФСБ возбудила уголовное дело по факту хищения около 500 тыс. рублей в стоматологической поликлинике Томска, которой в тот момент руководила нынешний заместитель мэра города Татьяна Домнич. В областном департаменте здравоохранения проводится выемка документов, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.
"Сотрудники регионального управления ФСБ установили, что должностным лицом областного государственного автономного учреждения здравоохранения "Стоматологическая поликлиника" путем обмана осуществлено хищение порядка 500 тыс. рублей, выделенных из фонда ОМС на оплату труда работников", - сообщили в пресс-службе
В частности, ФСБ получила информацию, что один из руководителей поликлиники "необоснованно и незаконно получал вторую заработную плату".
"Установлено, что хищение денежных средств осуществлялось с января 2015 года по январь 2016 года. При этом в указанный период во главе учреждения находилась Домнич Татьяна Владимировна, которая на данный момент является заместителем мэра Томска по социальной политике", - рассказали в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата" УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В настоящее время силовики проводят выемку официальных документов в департаменте здравоохранения Томской области.
Комментариями Домнич и городских властей ТАСС пока не располагает.