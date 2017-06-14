Выборы мэра Омска перенесены на ноябрь 2017 года

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ОМСК, 14 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Выборы главы Омска, которые в апреле этого года не состоялись из-за снятия претендентами на финальном этапе кандидатур, пройдут в ноябре, сообщили в среду ТАСС в городском совете. Полномочия действующего мэра Омска Вячеслава Двораковского истекают 11 июля.
"Прием документов от кандидатов пройдет со 2 по 31 октября, собеседование с ними назначено на 17 ноября, после чего горсовет определит точную дату выборов - скорее всего они пройдут 22 или 29 ноября", - уточнили в горсовете.
Выборы 2017 года станут первыми, когда главу омской городской администрации выбирают депутаты горсовета, а не жители города. Определять мэра Омска будет уже новый состав совета, который 10 сентября на выборах определят омичи. Решение о том, кто будет исполнять обязанности главы городской администрации после 11 июля, когда истекут полномочия действующего мэра Двораковского, пока не принято.
Выборы глава города пройдут в три этапа. На первом этапе кандидаты подадут документы, а комиссия по выборам мэра, сформированная горсоветом, их проанализирует и зарегистрирует. На втором этапе комиссия проведет собеседование с каждый кандидатом, после чего путем голосования выберет не менее двух наиболее достойных претендентов, которые и будут представлены для окончательного выбора депутатам горсовета.
Весной в списке претендентов на пост мэра было 23 кандидата, однако комиссия отказала в регистрации 6 претендентам из-за отсутствия ряда необходимых документов. Заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков, который считался главным претендентом на пост мэра Омска, снялся 13 апреля с выборов по состоянию здоровья, а 17 апреля стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении чиновника уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями.
Из оставшихся 16 кандидатов комиссия выбрала 14 апреля двух кандидатов, которые должны были быть представлены депутатам горсовета для окончательного выбора главы Омска. Однако 17 и 18 апреля оба претендента - министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель и общественник Андрей Ерошевич - отказались от избрания на пост мэра.