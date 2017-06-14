В Бурятии началось строительство домов для погорельцев из Черемушек

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УЛАН-УДЭ, 14 июня. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Строительство новых домов взамен сгоревших при пожаре началось в поселке Черемушки в Бурятии. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра строительства и модернизации ЖКХ республики Евгений Коркин.
"Дома будут строиться для 19 семей. В начале этой недели в Черемушки начали завозить стройматериалы, заезжают строители - 40 человек. Работы начинаются", - сказал он, добавив, что еще четыре дома для погорельцев будут приобретаться.
Крупный пожар в поселке Черемушки Прибайкальского района Бурятии случился 28 апреля, причиной называется неосторожное обращение с огнем. Сгорело более 20 строений, в том числе жилые. Жертв удалось избежать, пострадавшими от стихии были признаны более 30 человек, они получили компенсационные выплаты.
Коркин отметил, что проекты новых домов согласованы с будущими жильцами, по площади недвижимость будет эквивалентна сгоревшей, все нюансы прописываются в специальных договорах. Строительные работы продлятся до середины августа.
"Те четыре дома, которые будем покупать, - это для тех, кто по каким-либо причинам не захотел строиться. У одного мужчины сгоревшее жилье располагалось на окраине поселка, он побоялся близости с лесом, хочет теперь дом ближе к центру населенного пункта. Один дом будет приобретаться в соседнем Гремячинске. Еще два будут покупаться в пригороде Улан-Удэ - это для пожилых людей, они переберутся поближе к детям", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что жилье будет приобретаться по рыночной цене около 33,3 тыс. руб. за квадратный метр.
Для расчета со строительными организациями заведены так называемые ИБЦ-счета (индивидуальные блокированные целевые счета). "Снять деньги с них никто не может, оплата будет производиться по безналичному расчету после того, как дома будут возведены", - пояснил Коркин.