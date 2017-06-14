Стоимость установки сибирских физиков для поиска редких частиц вырастет в полтора раза

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Стоимость исследовательской ускорительной установки для поиска редких частиц - супер чарм-тау фабрики, которую строит новосибирский Институт ядерной физики (ИЯФ) СО РАН, вырастет в полтора раза - до более чем €400 млн. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН Юрий Тихонов.

"Мы должны будем в этом году представить правительству (России) проект с новыми ценами. Она (стоимость) возрастет, но это не в два - три раза. По моим оценкам, раза в полтора", - сказал Тихонов.

Он отметил, что проект установки был разработан еще в 2011 году. Тогда его стоимость оценивалась в €280 млн. Удорожание произойдет в основном за счет роста цен на различные электронные компоненты, пояснил Тихонов. Он также добавил, что институт постепенно создает инфраструктуру установки и уже вложил в нее $40 млн собственных средств.

Проект супер чарм-тау фабрики вошел в число шести российских проектов класса мега-сайенс (mega-science), отобранных президентским советом. Институт ждет решения о выделении финансирования, после которого над установкой начнет работать международная коллаборация из девяти российских и десяти зарубежных институтов, отметил Тихонов. Он пояснил, что получить финансирование физики рассчитывают в 2019 году. Тогда построить супер чарм-тау фабрику и начать эксперименты можно будет к 2026 году.

Предполагается, что на этой установке будут сталкиваться электроны и позитроны, что приведет к рождению частиц, представляющих большой интерес для ученых, - тау- лептонов и так называемых "очарованных" кварков. Изучение этих частиц позволит выйти за рамки имеющихся теорий и фактически, как говорят сотрудники ИЯФ, создать "новую физику". При этом, эффективность установки будет в десятки раз превышать возможности всех существующих на данный момент коллайдеров, и эксперименты, которые сейчас занимают около года, на ней можно будет проводить за два - три дня, отметил Тихонов.