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Около 50 педагогов вышли на пикет в Забайкалье из-за проблем при выплате зарплат

Сибирь
14 июня, 11:19 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Из-за блокировки счетов образовательных учреждений учителя и воспитатели получают зарплату и отпускные через суд

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ЧИТА, 14 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Около 50 работников детских садов и школ города Петровск- Забайкальский провели в среду пикет из-за блокировки счетов образовательных учреждений, в результате которой учителя и воспитатели получают зарплату и отпускные через суд, сообщила ТАСС председатель районной организации профсоюза работников образования Наталья Федорова.

"В акции участвовали 48 педагогов. Они выстроились вдоль улицы 50-летия ВЛКСМ с транспарантами, призывающими городскую власть к решению проблемы по ликвидации заблокированных счетов, по причине которых учителя и воспитатели вынуждены получать заработную плату и отпускные через суд", - сказала Федорова.

По словам министра образования края Андрея Томских, задержка выплаты денежных средств в городе происходит из-за муниципальной задолженности по ЖКХ. Он также сообщил, что в десяти из 35 муниципалитетов Забайкалья остаются проблемы с блокировкой, в Петровск-Забайкальском такая ситуация складывается уже не первый год.

"Размер задолженности учреждений образования в крае только по исполнительным листам, которые и блокируют их деятельность, составляет 83 млн рублей. Из них в Петровск- Забайкальском - 47 млн рублей", - отметил Томских ТАСС. По его мнению непростая обстановка в этом городе связана с тем, что еще в 1990-е годы здесь было закрыто градообразующее предприятие - металлургический завод.

Ранее Федерация профсоюзов края сообщала, что в Петровск-Забайкальском заблокированы счета 18 образовательных учреждений. Задолженность перед работниками образования превышает 800 тыс. рублей.

Проблемы с выплатой зарплат в Забайкалье

Несвоевременная выплата зарплат бюджетникам, а также социальных пособий стала одной из основных проблем в Забайкалье в 2015 году. Тогда задержки приводили к забастовкам педагогов. В ноябре 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил обеспечить бесперебойную выплату зарплаты всем бюджетникам Забайкальского края.

В мае этого года губернатор Наталья Жданова доложила председателю правительства РФ, что социальные обязательства по выплате заработных плат и социальных пособий в регионе выполнены. Она отмечала, что нерешенным остался вопрос заблокированных счетов. По ее словам, речь идет о 300 млн рублей, хотя "было несколько миллиардов".

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