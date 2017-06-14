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Строительство производства сердечных клапанов в Новосибирске начнется в июле этого года

Сибирь
14 июня, 12:11 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 14, июня. /ТАСС

Сейчас 96% изделий для кардиохирургии в России - зарубежного производства

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НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Новосибирская компания "Ангиолайн", занимающая около 20% российского рынка коронарных стентов, начнет строительство нового производственного комплекса по выпуску сердечных клапанов в июле этого года. Об этом сообщил журналистам директор компании Андрей Кудряшов.

"В ближайшие два-три года мы планируем выйти на рынок сердечных клапанов и других изделий для кардиохирургии. Начинаем строительство нового производственного комплекса на базе Биотехнопарка в начале июля. К 2019 году производство должно быть построено, будут запускаться новые продукты, в том числе аортальные клапаны. Это все то, что реально позволяет снижать смертность", - сказал Кудряшов, не уточнив планируемые объемы выпуска продукции.

По его словам, сейчас 96% изделий для кардиохирургии в России - зарубежного производства. "Со стентами нам удалось переломить эту ситуацию. Мы занимаем 18-20% российского рынка, через два-три года планируем занимать до половины", - отметил он. Компания конкурирует с американскими и китайскими производителями стентов.

Как сообщалось ранее, стоимость нового производства "Ангиолайн" составит 500 млн рублей. Компания реализует проект целиком за счет собственных средств.

"Ангиолайн" - один из ведущих российских разработчиков и производителей медицинских изделий - коронарных стентов и катетеров для оказания помощи больным с ишемической болезнью сердца. Продуктовый ряд содержит более 15 наименований медицинских изделий, которые применяются более чем в 126 лечебно-профилактических учреждениях в 65 регионах РФ. С использованием продукции "Ангиолайн" в период 2010-2016 гг. осуществлено более 100 тыс. операций. Компания является резидентом мегакластера "Сибирский наукополис", поддержанного Минэкономразвития РФ.

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