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Депутаты отклонили инициативу о референдуме по возврату прямых выборов мэра Иркутска

Сибирь
14 июня, 12:23 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 14, июня. /ТАСС

В ходе голосования в иркутском Заксобрании "за" проголосовали шесть парламентариев, "против" - девять, воздержались - 15

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Иркутск. Вид на город.

Иркутск. Вид на город.

© ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

ИРКУТСК, 14 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Иркутской области в ходе сессии в среду отклонило предложенный группой депутатов вопрос для референдума о возвращении прямых выборов мэра Иркутска, говорится в материалах регионального парламента.

В ходе голосования "за" проголосовали шесть парламентариев, "против" - девять, воздержались - 15. Пятеро депутатов не голосовали. "Вопрос не принят", - говорится в сообщении.

По данным иркутского Заксобрания, группа депутатов предлагала для референдума следующий вопрос: "Согласны ли Вы, чтобы в Иркутской области был принят закон предусматривающий избрание глав всех муниципальных районов и городских округов области, на муниципальных выборах на условиях всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?". В настоящий момент таким образом в Иркутской области избираются главы все муниципалитетов, за исключением областного центра, где прямые выборы мэра были отменены в 2015 году.

Как пояснил ТАСС пресс-секретарь иркутского обкома КПРФ Павел Бицура, решение областных парламентариев "создало своеобразный правовой вакуум: теперь региональный избирком не имеет оснований ни для отказа, ни для принятия вопроса к референдуму".

"Депутаты сделали такой "ход конем", при котором они, с одной стороны, соблюли закон, рассмотрев инициативу, а с другой - не дали ей хода, поскольку никакого конкретного решения не принято. Что делать в такой ситуации, пока не ясно. Мы будет проводить консультации с юристами", - сказал он, добавив, что судебные разбирательства в данном случае в партии считают не лучшим сценарием из-за длительности судебных процедур.

История вопроса

Ранее сообщалось, что в апреле группа депутатов в составе семи представителей КПРФ и лидера фракции "Гражданская платформа" Владимира Матиенко внесла в парламент Иркутской области законопроект, возвращающий прямые выборы мэра Иркутска. В пояснительной записке к документу говорилось, что на данный момент главы всех муниципальных образований, за исключением Иркутска, избираются посредством прямых выборов.

"Данные исключения введены в конце 2014 года, по своей сути носят политический характер и лишают избирателей крупнейшего муниципального образования региона активного избирательного права, ограничивают право на участие в осуществлении местного самоуправления", - отмечается в документе.

Предварительно глава региона Сергея Левченко, занимающий пост первого секретаря иркутского обкома КПРФ, заявлял о намерении инициировать совместно с однопартийцами поправки, возвращающие прямые выбор мэра в Иркутске. Глава региона считает, что этот вопрос необходимо выносить на референдум, который можно было совместить с выборами президента РФ в марте 2018 года.

Прямые выборы мэра Иркутска были отменены поправками к закону "Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области" в 2015 году. Вместо этого нового главу администрации гордума стала избирать из своего состава. Первым мэром, избранным таким образом, стал Дмитрий Бердников, сменивший на этом посту Виктора Кондрашова, у которого закончился срок полномочий.

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