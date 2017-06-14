Суд смягчил приговор экс-заместителям мэра Читы, осужденным за получение взяток

ЧИТА, 14 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Забайкальский краевой суд смягчил наказание для бывших заместителей мэра Читы Анатолия Куликова и Любови Клейнос, осужденных в марте 2017 года за получение взяток и превышение должностных полномочий, сообщила в среду журналистам пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.

"Куликову назначено наказание в виде четырех лет и девяти месяцев лишения свободы в колонии строгого режима (в марте районный суд приговаривал его к пяти годам колонии - прим. ТАСС). Кроме того, он лишен права занимать должности в государственных и муниципальных организациях и учреждениях, связанных с осуществлением организационно- распорядительных функций, сроком на три года. Куликов также должен выплатить штраф в размере 2,4 млн рублей", - сказала Михайлюк.

Клейнос наказание снижено на десять месяцев - до трех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 1,6 млн рублей.

Приговор суда первой инстанции еще одному фигуранту дела, предпринимателю Михаилу Михайлову, оставлен без изменения. В марте суд приговорил посредника бывших чиновников Михайлова к 3 млн рублей штрафа.

Уголовное дело

Уголовное дело в отношении чиновников возбудили в декабре 2013 года. Ранее пресс-секретарь регионального управления Следственного комитета Егор Марков сообщал ТАСС, что, по версии следствия, в 2006 году заммэра по строительству, транспорту и связи Куликов и заммэра по аппарату Клейнос получили от индивидуального предпринимателя взятку за разрешение на строительство торгово-офисного здания в Чите.

Чиновники потребовали безвозмездно передать им помещение в строящемся здании как условие для получения разрешений на его строительство и последующий ввод в эксплуатацию. Предприниматель из личных средств внес в кассу предприятия 3,9 млн рублей и оформил приходные кассовые ордера на родственников Клейнос и Куликова.

Также Куликов, по данным следствия, в 2010 году потребовал взятку в виде стройматериалов на сумму 300 тыс. рублей от предпринимателя, занимающегося строительными работами. Бизнесмен, опасаясь возможных проблем, безвозмездно передал Куликову материалы, из которых чиновник построил себе гараж.

В 2007 году Куликов, по данным следствия, потребовал от директора читинской коммерческой организации 7,5% от суммы контракта (свыше 57 млн рублей) для заключения документа и дальнейшего бесперебойного перечисления бюджетных денежных средств. Директор согласился и с октября 2007 года по май 2009 года лично и через посредника передал Куликову денежные средства и строительные материалы на общую сумму 4,3 млн рублей.