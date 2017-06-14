Министр обороны Индии может принять участие в международном форуме "Технопром-2017"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министр обороны Индии Арун Джетли может принять участие в V Международном форуме технологического развития "Технопром-2017", сообщил в среду губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

"Возглавлять индийскую делегацию, предположительно, будет министр обороны страны. В рамках форума пройдет первое заседание российско-индийского комитета по развитию военных технологий и технологий двойного назначения", - сказал Городецкий в пресс-центре ТАСС в Москве.

Председатель президиума Экспертного совета при председателе коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаил Ремизов отметил, что Джетли также курирует перспективные технологии, которые развиваются в Индии.

"Индия для нас чрезвычайно интересный экономический партнер, которому мы интересны с технологической точки зрения. И у нас нет геополитических противоречий. А у Новосибирска есть потенциал, чтобы стать региональным хабом: расстояние от Новосибирска до Дели и до Москвы примерно одинаковое", - добавил Ремизов.

О форуме

Как сообщалось ранее, главной темой "Технопрома-2017" станет диверсификация оборонной промышленности. В форуме примут участие предприятия ОПК Новосибирска, Сибирского федерального округа и других регионов, а также профильные госкорпорации "Ростех" и "Росатом".

В рамках форума пройдет выставка "НТИ ЭКСПО", стенды будут размещены на площади порядка 5 тыс. кв. метров. По словам Городецкого, 60% выставки займут федеральные, региональные и международные компании, 40% - новосибирские производители. "На выставке будут представлены проекты, которые легли в основу программы реиндустриализации региона. Среди них - углеродные нанотрубки (производства компании OCSiAl - прим. ТАСС), тазобедренные суставы (Медицинский технопарк - прим. ТАСС)", - сказал губернатор.

Международный форум "Технопром-2017", об участии в котором заявили представители 30 стран, пройдет в Новосибирске 20-22 июня 2017 года. Первые два дня будут посвящены диверсификации российской экономики в условиях "новой промышленной революции", импортозамещению, выводу высокотехнологической продукции на рынки, реиндустриализации в Новосибирской области. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.