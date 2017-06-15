Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки увеличилась на 2,5 тыс. га

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ЧИТА, 15 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки увеличилась с 3,7 до 6,2 тыс. га, сообщила пресс-служба регионального Минприроды.
"По данным на утро среды, в регионе действуют четыре лесных пожара на общей площади 5,7 тыс. га, еще шесть пожаров локализованы на 595 га", - говорится в сообщении. По информации ведомства, к тушению огня привлечен 301 человек, в том числе 93 парашютиста-десантника, задействовано 60 единиц техники.
Леса начали гореть в Забайкалье в конце марта. За это время в регионе зарегистрировали около 500 лесных пожаров на общей площади более 55 тыс. га. В крае действует режим, ограничивающий пребывание граждан в лесах.