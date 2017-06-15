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Производство битума началось под Новосибирском

Сибирь
15 июня, 9:37 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 15, июня. /ТАСС

Основными потребителями станут регионы Сибири

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НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Единственное предприятие по переработке нефти в Новосибирской области "ВПК-Ойл" запустило в четверг производство битума мощностью 80 тыс. тонн в год.

"Битум - это всегда востребованный в дорожной и строительной отраслях продукт. Месторождение в Северном районе (Верх-Тарское месторождение - прим. ТАСС) поставляет сюда нефть для переработки, и важно, что реализуется замкнутый цикл", - отметил на открытии производства губернатор региона Владимир Городецкий. Он добавил, что ежегодно с местного месторождения на НПЗ поступает 600 тыс. тонн нефти, и вся "добавленная стоимость остается в регионе".

В 2017 году "ВПК-Ойл" планирует произвести 520 тыс. тонн продукции всех видов (сырье для дизельного топлива и бензина, битума) на сумму почти 13,5 млрд рублей, в том числе 300 тыс. тонн сырья для дизеля и порядка 150 тыс. тонн для бензина, уточнил ТАСС представитель компании.

По словам замдиректора "ВПК-Ойл" Анны Гурьевой, основные потребители битума - регионы Сибири. "Битум будет поставляться в основном в Новосибирскую область, а также в Алтайский край, Кемеровскую область и Красноярский край", - рассказала ТАСС Гурьева.

Как сообщалось ранее, в конце 2016 года в новое производство НПЗ, в том числе битума, было вложено порядка 4,5 млрд рублей, 70% средств - кредит Сбербанка.

Нефтеперерабатывающий завод "ВПК-Ойл" действует в Коченево Новосибирской области с 2007 года. Зарубежные инвесторы проекта с 2015 года - немецкая корпорация "ТиссенКрупп" и китайская "Сайноконст" с общим объемом запланированных вложений более 9 млрд рублей. Около 25% продукции завода уходит на экспорт.

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