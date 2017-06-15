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Осужденный за взятку экс-мэр иркутского Усть-Илимска обжаловал приговор

Сибирь
15 июня, 9:14 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 15, июня. /ТАСС

В апреле Владимир Ташкинов был приговорен к 11 годам колонии строгого режима

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ИРКУТСК, 15 июня. /ТАСС/. Бывший мэр города Усть-Илимск Владимир Ташкинов, осужденный за взятку на 11 лет колонии строгого режима, обжаловал приговор. Апелляционная инстанция приступит к его рассмотрению 26 июня, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Иркутского областного суда.

"Апелляционная жалоба на приговор Ташкинову поступила в суд 5 июня. Судебное заседание по ее рассмотрению назначено на 26 июня", - уточнили в суде.

Как сообщал ТАСС, обвинительный приговор был вынесен Ташкинову в апреле этого года. Усть-Илимский горсуд назначил ему 11 лет лишении свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, 30 млн рублей штрафа, 7 лет лишения права занимать выборные должности и конфискацию автомобиля Lexus LX570.

Уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено в апреле 2015 года; тогда же мэр был арестован. В июле он добровольно сложил с себя полномочия. Тогда сообщалось, что размер полученных им "вознаграждений" от местных предпринимателей составил около 11 млн рублей. Следствие и суд установили, что Ташкинов получал взятки от представителей юридических лиц, работающих в Усть-Илимске по муниципальным контрактам.

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