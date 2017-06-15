Поиском резидентов для новосибирских промпарков займутся четыре федеральных оператора

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Агентство инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области привлечет четырех федеральных операторов к поиску резидентов для промышленных парков региона. Соответствующие соглашения будут подписаны в рамках международного форума "Технопром", который пройдет в Новосибирске 20-22 июня, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске и. о. генерального директора АИР Новосибирской области Александр Зырянов.

"У нас приурочено к "Технопрому" подписание соглашения о сотрудничестве с четырьмя компаниями федерального и даже мирового уровня по поиску резидентов в индустриальные парки", - сказал он.

Зырянов отметил, что оплачиваться их работа будет в форме агентского вознаграждения только в случае успешного поиска резидента.

Как сообщалось ранее, главной темой "Технопрома-2017" станет диверсификация оборонной промышленности. В форуме примут участие предприятия ОПК Новосибирска, Сибирского федерального округа и других регионов, а также профильные госкорпорации "Ростех" и "Росатом". В рамках форума пройдет выставка "НТИ ЭКСПО", стенды будут размещены на площади порядка 5 тыс. кв. метров. По словам Городецкого, 60% выставки займут федеральные, региональные и международные компании, 40% - новосибирские производители.

"На выставке будут представлены проекты, которые легли в основу программы реиндустриализации региона. Среди них - углеродные нанотрубки (производства компании OCSiAl - прим. ТАСС), тазобедренные суставы (Медицинский технопарк - прим. ТАСС)", - сказал губернатор.

Международный форум "Технопром-2017", об участии в котором заявили представители 30 стран, пройдет в Новосибирске 20-22 июня 2017 года. Первые два дня будут посвящены диверсификации российской экономики в условиях "новой промышленной революции", импортозамещению, выводу высокотехнологической продукции на рынки, реиндустриализации в Новосибирской области. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.