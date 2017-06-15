Уровень ПДК в Томске и по области соответствует норме

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Уровень предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в Томске и Томской области соответствует норме. Об этом сообщили в пресс- службе регионального ГУ МЧС.
В связи со сложившимися погодными условиями и природными пожарами в Казахстане в Томске наблюдается дымка. "По данным наблюдений специалистов лаборатории Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в атмосферном воздухе превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что все отобранные пробы атмосферного воздуха соответствуют гигиеническим нормативам. "С 19 июня ожидается постепенная смена ведущих воздушных потоков на западные, превышение ПДК содержания вредных веществ в воздухе не прогнозируется", - добавили в ГУ МЧС.