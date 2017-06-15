Омская область выделила на образование дополнительно 1 млрд рублей

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ОМСК, 15 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Законодательное собрание Омской области утвердило выделение дополнительного 1 млрд рублей на финансирование сферы образования. Как сообщили ТАСС в региональном министерстве образования, средства пойдут на повышение зарплаты педагогам, обеспечение детей учебниками, ремонт школ и другие цели.
"Больше всего средств предусмотрено на повышение заработной платы педагогическим работникам - 453 млн рублей. На закупку учебников и обновление фондов школьных библиотек будет направлено свыше 234 млн рублей, 140 млн рублей пойдут на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях и 60,5 млн рублей выделят частным детским садам и школам на оплату труда и учебные расходы", - уточнили в министерстве.
Средства также выделены на организацию горячего питания (6 млн), выплату стипендий студентам колледжей и техникумов (33 млн), софинансирование грантов на реализацию приоритетных научно-исследовательских проектов (более 3 млн), поощрение лучших учителей (почти 2 млн) и организацию и проведение второго регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который состоится в декабре (5 млн).
Бюджет Омской области на 2017 год сохраняет свою социальную направленность. В нем сохранены все меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, дотации на школьное питание и компенсация родительской платы за детские сады, выплаты сельским учителям компенсаций за услуги ЖКХ. В 2016 году на образование было направлено 14,9 млрд рублей, в этом году с учетом последних изменений уровень финансирования этой сферы превысил 18 млрд рублей.