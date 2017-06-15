Глава комитета Госдумы Диденко подал документы на участие в выборах томского губернатора

Захарова надеется на опровержение CNN сюжета с сирийским мальчикомПолитика 15 июня, 11:54
Видеосудьи на Кубке конфедераций смогут посмотреть повтор с 30 камерСпорт 15 июня, 11:53
Парламент Литвы объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности своей страныМеждународная панорама 15 июня, 11:44
Сделать жизнь лучше: как работают НКО донского краяВ стране 15 июня, 11:39
Роботов научат осязаниюСоциальная ответственность 15 июня, 11:39
ФИФА: система видеопомощи арбитрам хорошо зарекомендовала себя на молодежном ЧМСпорт 15 июня, 11:37
Нефть, доллар, рубль: как на них влияет повышение базовой ставки ФРСЭкономика и бизнес 15 июня, 11:35
Российского боксера Гаджимагомедова допустили на территорию Украины для участия в ЧЕСпорт 15 июня, 11:34
Итальянские гимнасты проводят совместные тренировки со сборной России на "Озере Круглом"Спорт 15 июня, 11:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОМСК, 15 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы, председатель думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко в четверг подал документы в областную избирательную комиссию на участие в выборах губернатора Томской области, сообщили в областном избиркоме.
"Сегодня избирательную комиссию Томской области уведомил о выдвижении кандидат на должность губернатора Томской области Алексей Николаевич Диденко", - уточняется в сообщении.
Ранее документы подали врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин (выдвинут "Единой Россией"), областной депутат Наталья Барышникова (КПРФ), заведующий отделением - травмотолог-ортопед Северской клинической больницы Александр Ростовцев ("Справедливая Россия").
Выборы губернатора Томской области пройдут в единый день голосования - 10 сентября.
Последний раз в Томской области выбирали главу региона прямым голосованием в 2003 году. Выдвигать кандидатов в Томской области могут только политические партии, при этом в поддержку кандидатов необходимо собрать подписи 10% депутатов или избранных глав муниципальных образований региона - всего 156 подписей. На проведение выборов в Томской области в бюджете заложено около 90 млн рублей.