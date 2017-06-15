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Глава комитета Госдумы Диденко подал документы на участие в выборах томского губернатора

Сибирь
15 июня, 11:27 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 15, июня. /ТАСС

Выборы главы региона пройдут в единый день голосования 10 сентября

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ТОМСК, 15 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы, председатель думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко в четверг подал документы в областную избирательную комиссию на участие в выборах губернатора Томской области, сообщили в областном избиркоме.

"Сегодня избирательную комиссию Томской области уведомил о выдвижении кандидат на должность губернатора Томской области Алексей Николаевич Диденко", - уточняется в сообщении.

Ранее документы подали врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин (выдвинут "Единой Россией"), областной депутат Наталья Барышникова (КПРФ), заведующий отделением - травмотолог-ортопед Северской клинической больницы Александр Ростовцев ("Справедливая Россия").

Выборы губернатора Томской области пройдут в единый день голосования - 10 сентября.

Последний раз в Томской области выбирали главу региона прямым голосованием в 2003 году. Выдвигать кандидатов в Томской области могут только политические партии, при этом в поддержку кандидатов необходимо собрать подписи 10% депутатов или избранных глав муниципальных образований региона - всего 156 подписей. На проведение выборов в Томской области в бюджете заложено около 90 млн рублей.

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