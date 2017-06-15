Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вторая очередь Новосибирского медицинского промпарка будет введена до середины 2018 года

Сибирь
15 июня, 14:31 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова

Средства, направленные на реконструкцию, составят около 150-250 млн рублей, включая инвестиции в технологическое оборудование

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Вторая очередь Новосибирского медицинского промышленного парка, в котором будут производиться инновационные медицинские изделия в том числе по импортозамещению, будет введена до середины 2018 года. Об этом сообщила журналистам генеральный директор медицинского технопарка, который инициировал строительство Екатерина Мамонова.

"По плану окончание реконструкции второй очереди - конец текущего - начало следующего года, но она должна быть введена с технологиями, компании должны быть допущены к размещению на площадке Минздравом РФ, получить лицензии. Поэтому в таком виде она будет запущена до середины следующего года", - сказала она.

По словам Мамоновой, средства, направленные на реконструкцию, составят около 150-250 млн рублей, включая инвестиции в технологическое оборудование.

В свою очередь, директор Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Цивьяна (НИИТО) Михаил Садовой пояснил журналистам, что по выпуску высокотехнологичных медицинских изделий высшие компетенции находятся в Новосибирске, что вызывает большой инвестиционный интерес со стороны международных компаний.

"В настоящее время ведутся переговоры с целым рядом иностранных компаний о локализации в Новосибирске, в том числе и на площадке Медпромпарка, целого ряда производств медицинских изделий", - подчеркнул он, не уточнив названий компаний, отметив, что это крупные компании из Китая, Индии, США, Европы.

Первая очередь медицинского промышленного парка разместилась на 2 тыс. кв. метрах, инвестиции с технолгическим оборудованием - 250 млн руб. В медпромпарке зарегистрировано пять резидентов, на сегодня день они выпускают около 30% российского рынка экзопротезов, около 15% российского рынка эндопротезов, также налажен выпуск конструкций для травматологии и ортопедии на основе металла и других материалов - биодеградируемые конструкции, аппаратно-программных комплексов для реабилитации. Совокупный оборот компаний составил около 450-500 млн рублей, продукция поставляется во все российские регионы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
2
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
3
Путин сообщил о недавнем рождении у него второго внука
4
Несовершеннолетняя девушка умерла во время пластической операции в частной клинике Москвы
5
Скончался Алексей Баталов
6
Прощание с Баталовым состоится 19 июня в Доме кино
7
Путин: Россия не считает США своим врагом
Темы дня
Загрузка...
Реклама