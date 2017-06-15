Вторая очередь Новосибирского медицинского промпарка будет введена до середины 2018 года

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НОВОСИБИРСК, 15 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Вторая очередь Новосибирского медицинского промышленного парка, в котором будут производиться инновационные медицинские изделия в том числе по импортозамещению, будет введена до середины 2018 года. Об этом сообщила журналистам генеральный директор медицинского технопарка, который инициировал строительство Екатерина Мамонова.
"По плану окончание реконструкции второй очереди - конец текущего - начало следующего года, но она должна быть введена с технологиями, компании должны быть допущены к размещению на площадке Минздравом РФ, получить лицензии. Поэтому в таком виде она будет запущена до середины следующего года", - сказала она.
По словам Мамоновой, средства, направленные на реконструкцию, составят около 150-250 млн рублей, включая инвестиции в технологическое оборудование.
В свою очередь, директор Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Цивьяна (НИИТО) Михаил Садовой пояснил журналистам, что по выпуску высокотехнологичных медицинских изделий высшие компетенции находятся в Новосибирске, что вызывает большой инвестиционный интерес со стороны международных компаний.
"В настоящее время ведутся переговоры с целым рядом иностранных компаний о локализации в Новосибирске, в том числе и на площадке Медпромпарка, целого ряда производств медицинских изделий", - подчеркнул он, не уточнив названий компаний, отметив, что это крупные компании из Китая, Индии, США, Европы.
Первая очередь медицинского промышленного парка разместилась на 2 тыс. кв. метрах, инвестиции с технолгическим оборудованием - 250 млн руб. В медпромпарке зарегистрировано пять резидентов, на сегодня день они выпускают около 30% российского рынка экзопротезов, около 15% российского рынка эндопротезов, также налажен выпуск конструкций для травматологии и ортопедии на основе металла и других материалов - биодеградируемые конструкции, аппаратно-программных комплексов для реабилитации. Совокупный оборот компаний составил около 450-500 млн рублей, продукция поставляется во все российские регионы.