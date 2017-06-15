Бурятия добивается изменения законодательства для улучшения условий жизни на Байкале

УЛАН-УДЭ, 15 июня. /ТАСС/. Правительство Бурятии добивается изменения четырех федеральных законов для снятия ограничений на ведение хозяйственной деятельности и для улучшения условий жизни для местного населения на побережье Байкала. Об этом в четверг сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности главы республики Алексей Цыденов после того, как во время "Прямой линии" к Владимиру Путину обратились жители поселка Хужир на острове Ольхон в Иркутской области. Они пожаловались на строгие природоохранные нормы, не позволяющие строить объекты инфраструктуры: дороги, системы водоснабжения и т. д.

"Нужно вносить изменения в четыре закона: Водный кодекс, Земельный кодекс, Лесной кодекс и в закон "Об охране озера Байкал", - сказал Цыденов. Он добавил, что изменения должны также быть внесены в постановление правительства РФ "Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории".

"Нами сегодня все законопроекты написаны. Со всеми обоснованиями, с пояснительными записками. Они направлены в правительство РФ и сейчас проходят согласование в Минприроды России, в Минэкономразвития РФ, во всех причастных ведомствах, а также находятся в администрации президента", - пояснил Цыденов.

Байкальская жизнь с ограничениями

Руководитель Бурятии рассказал, что сейчас из-за правовой коллизии на побережье Байкала, в границах Центральной экологической зоны, на которую наложились также водоохранная, рыбоохранная зоны, зона наследия ЮНЕСКО, нельзя выдавать в собственность землю - даже многодетным семьям, строить дома - даже в пределах населенных пунктов. Запрещен перевод земель из одной категории в другую, запрещены сплошные рубки леса под объекты инфраструктуры, для ремонта автодорог, железных дорог или объектов энергетики.

"Четыре правовых режима дают ограничение по очень большому перечню видов деятельности, - объяснил Цыденов. - Там в населенных пунктах нельзя машинам ездить по дорогам без асфальтового покрытия. Хотя мы понимаем, что это не совсем реально. Там запрещены сплошные рубки леса, в том числе противопожарные разрывы по границам населенных пунктов - об этом я докладывал президенту 4 мая в Иркутске, когда было совещание по пожарам".

Как пояснил врио главы Бурятии, "все эти ограничения изначально в таком формате не предусматривались". "Просто каждый из четырех правовых режимов предусматривает какое-то одно ограничение, остальное - можно. Но поскольку одно на другое наложилось, получилась вот такая коллизия", - пояснил он.

Позиция иркутян

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков рассказал ТАСС, что в Центральной экозоне на Байкале запрещена разработка карьеров. Это не дает возможности вести дорожное строительство. По его словам, требуются поправки в закон с разрешением вести работы для государственных и муниципальных нужд.

"Пока в Иркутской области есть прецедент - при строительстве дороги на МРС (населенный пункт на берегу Байкала - прим. ТАСС) на должностных лиц местной администрации возбуждали дела из-за нарушений действующего законодательства, - рассказал министр. - Поселок Хужир как раз находится в границах нацпарка. Там есть определенные ограничения, даже на выпас скота. Ограничено строительство. И эти ограничения исходят из федеральных законов, а не региональных".

По словам депутата Госдумы РФ от Иркутской области Михаила Щапова, в перечень видов деятельности, запрещенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, есть строительство зданий и сооружений. "При этом не уточняется, распространяется ли эта норма на индивидуальные жилые дома, есть ли исключение для строительства в пределах поселков. Такая расплывчатость формулировок позволяет различным надзорным органам трактовать ее на свое усмотрение. Местные власти, в свою очередь, вынуждены действовать на свой страх и риск", - отметил депутат.

По его мнению, в законе "необходимо четко прописать, что запрет на строительство зданий и сооружений, указанный в перечне, не распространяется на земли населенных пунктов в границах, установленных генеральными планами муниципальных образований". "Запрет на строительство в поселениях абсурден, он обрекает прибайкальские поселки на вымирание", - подчеркнул Щапов.

Госдума анализирует проблему

Как пояснила председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, проблема возникла еще в 2014 году, когда была установлена граница водоохранной зоны Байкала - она совпадает с границами Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

"Мы понимаем, что вопрос связан с поиском баланса между интересами развития населенных пунктов и охраной озера Байкал. В портфеле нашего комитета сейчас есть законопроект, который связан с этой проблемой", - отметила парламентарий.

Она добавила, что один этот законопроект проблему решить не сможет.

"Когда какие-либо законопроекты к нам попадают, даже если они плохо проработанные и не могут быть приняты в предложенном варианте, мы всегда стараемся понять суть: что заставило людей выступать с такой законодательной инициативой? Это сигнал для нас, что существует проблема, которую надо изучать и искать пути решения. Поэтому мы сейчас обсуждаем эту проблему с экологами. Решаем, какой путь правильный: можно ли оставить границу, но ослабить часть ограничений, или надо изменить границу водоохранной зоны Байкала. Есть мнение экспертов, что, действительно, границы водоохранной зоны могут быть смещены без вреда для экологии озера", - сказала Тимофеева.

Проблемы жителей Ольхона

Во время "Прямой линии" к президенту РФ обратились жители села Хужир. Они пожаловались на строгие природоохранные нормы, не позволяющие строить объекты инфраструктуры.

Путин не исключил изменения экологических правил. Он добавил, что необходимо внести изменения в экологическое законодательство России, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность людей, проживающих на природоохранных территориях либо рядом с ними.

"То, что в таких условиях живут люди, - это результат того, что не седили в свое время за экологическими нормами и строили жилье там, где его строить было нельзя. Безусловно, эту проблему решать нужно. Конечно, все должно быть в рамках разумного. Эти территории (остров Ольхон - прим. ТАСС) наверняка еще защищены нашими международными обязательствами", - отметил Путин.

По его словам, необходимо вносить изменения в правила и в действующие законы, которые позволили бы осуществлять согласованную с экологическими организациями хозяйственную деятельность, обеспечивающую нормальную, цивилизованную жизнедеятельность людей на этих территориях.