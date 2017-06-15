МЧС предупредило о грозах в Забайкалье

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Забайкальскому краю распространило предупреждение о грозах и проливных дождях в регионе.

"Согласно информации Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 15 по 18 июня ожидаются неблагоприятные метеорологические явления - дожди, ливни, грозы, северо-восточный ветер 5-10 метров в секунду", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

Кроме того, сохраняется пожарная опасность, так как порывы ветра в отдельных районах при отсутствии осадков могут достигать 18-20 метров в секунду.

МЧС настоятельно рекомендует гражданам и организациям, ведущим работы на открытом воздухе, соблюдать меры безопасности.