Омский фермер проведет три года в колонии за мошенничество при получении субсидий

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ОМСК, 16 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский суд приговорил главу крестьянского-фермерского хозяйства (КФХ) Одесского района Омской области к трем годам исправительной колонии за мошенничество при получении сельхозсубсидий в размере 2,7 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
"В результате предоставления ложных сведений глава КФХ незаконно получил субсидии в размере более 2,7 млн рублей. Одесский районный суд признал фермера виновным в мошенничестве в особо крупном размере при получении выплат и приговорил к 3 годам лишении свободы", - уточнили в ведомстве.
Суд установил, что мошенник предоставил в региональный Минсельхоз документы на возмещение части затрат, понесенных в 2015 и 2016 годах на обработку арендуемой земли. Однако осмотр земельного участка специалистами показал, что культивирование земли на деле не проводилось.