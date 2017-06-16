Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке выросла за сутки до 16,7 тыс. га

УЛАН-УДЭ, 16 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке выросла за минувшие сутки на 3,6 тыс. га - до 16,7 тыс. га. Об этом сообщили в пятницу в федеральной Авиалесоохране.

"Общая площадь возгораний - 16,7 тыс. га. Основной рост произошел в Магаданской области - за сутки она выросла в 43 раза: с 40 га до 1,7 тыс. га. В Амурской области площадь возгораний увеличилась с 1,7 тыс. до почти 2 тыс. га. В Иркутской области - с 4 тыс. га до 5,2 тыс. га. В Забайкалье - на 150 га до 6,9 тыс. га, в Красноярском крае - в два раза до 620 га, в Бурятии возгорания сохраняются на 600 га", - уточнили в ведомстве.

Борьба с огнем на Камчатке

На Камчатке ведется тушение крупного тундрового пожара в Пенжинском районе, его площадь превышает 400 га. По данным пресс-службы регионального правительства, очаг обнаружен в зоне космомониторинга - в 47 км южнее села Манилы.

"Огонь распространяется по зарослям кедрового стланика, что приводит к быстрому увеличению площади возгорания и значительной потере древесины на корню. По предварительному прогнозу, в ближайшие пять суток осадков в районе не ожидается", - сообщил министр специальных программ и по делам казачества Сергей Хабаров.

Он уточнил, что в зону пожара попадают пастбища оленеводческих хозяйств, огонь угрожает кормовой базе. Угрозы селу Манилы нет. На месте работает десантная группа в составе 10 человек.

"При необходимости на пожар будут доставлены дополнительные силы и средства. Работы идут с применением авиации. Задействован борт МЧС. Думаю, в течение нескольких дней мы с этой задачей справимся", - сказал министр, добавив, что на Камчатке есть еще один природный пожар, который действует на 2 га в районе села Пиначево, его тушат с использованием авиации.

Ситуация в Сибири

В Забайкальском крае, по данным Минприроды региона, действует четыре лесных пожара на общей площади 6 тыс. га, еще три пожара на 523 га локализованы, в том числе пожар в Сохондинском заповедник. "С огнем борются 266 человек, в том числе 117 парашютистов-десантников, - отметили в министерстве. - Задействовано 43 единицы техники".

В Иркутской области в локализованном состоянии два пожара - огонь в этих очагах остановлен на общей площади 104 га. В труднодоступных районах области в зоне космического наблюдения находятся 11 очагов, их общая площадь около 5,6 тыс. га леса и лесотундры.

"Продолжают действовать три пожара на общей площади более 4 тыс. га, покрытых лесом, и 35 га редколесья. Кроме того, вновь зарегистрированы пять возгораний в Катангском районе и один в Казачинско-Ленском, - пояснили в пресс-службе областного правительства. - Все очаги возникли от гроз: на 213 га, покрытых лесом, и на 770 га заболоченной местности".

В Красноярском крае, по данным Лесопожарного центра, действует 16 очагов на 616 га. "В авиационной, труднодоступной зоне зафиксировано 14 очагов, в наземной зоне - два. Угрозы населенным пунктам нет", - уточнили в ведомстве.

В Бурятии за прошедшие сутки ликвидировано шесть лесных пожаров. "На утро 16 июня в республике проводятся работы по тушению семи очагов, пять из них продолжают действовать на общей площади около 470 га. Еще два локализованы на 145 га, - уточнили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ). - Главная причина вновь возникающих пожаров - неосторожное обращение с огнем".

На всей территории Бурятии в связи со сложной лесопожарной обстановкой продолжает действовать режим ЧС. "В Хоринском и Кижингинском районах действует пятый (самый высокий) класс пожарной опасности", - добавили в РАЛХ.