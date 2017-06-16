Биотехнологии станут основной темой венчурной ярмарки на международном форуме "Технопром"

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НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Проекты в области биотехнологий займут треть Сибирской венчурной ярмарки, которая пройдет в рамках V Международного технологического форума "Технопром", сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС в Новосибирске министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов.
В ярмарке принимают участие предприниматели из Казани, Томска, Красноярска и Новосибирска. "Из 30 проектов, участвующих в ярмарке в этом году, 10 посвящены биотехнологиям", - сказал Нелюбов, добавив, что ярмарка показывает себя как эффективный инструмент коммуникации разработчиков и потенциальных инвесторов из разных регионов.
По словам руководителя Новосибирского областного фонда поддержки науки и инновационной деятельности Евгения Павлова, в ярмарке активно участвуют представители кластер информационных и биофармацевтических технологий, который входит в мегакластер "Сибирский наукополис". Среди проектов - биотехнологическое производство кормовых добавок, медицинский сорбент, производство продуктов на основе пробиотиков.
Нелюбов уточнил, что оценивать проекты в этом году будут 50 экспертов (в прошлом было 35 - прим. ТАСС) из венчурных фондов России, США, Швейцарии, Чехии.
XI Сибирская венчурная ярмарка пройдет 20-21 июня на площадке международного технологического форума "Технопром-2017" в новосибирском "Экспроцентре". Главная тема форума в этом году - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе.