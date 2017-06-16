Томские ученые начали изучать исчезающий вид хомяка, который вредит сельхозкультурам

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ТОМСК, 16 июня. /ТАСС/. Специалисты Томского государственного университета (ТГУ) приступили к исследованию генетического разнообразия исчезающего вредителя сельскохозяйственных культур - хомяка обыкновенного. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ТГУ.
"Снижение численности хомяка, которого в народе называют собачкой, в европейской части страны обусловлено несколькими факторами - распашкой степей, применением пестицидов, разорением мест обитания, охотой на грызунов в советское время, из меха которых шили шапки и воротники. С тех пор численность вида на территории Западной Сибири сократилась в три раза. Критическая ситуация в Европе и некоторых регионах России заставляет контролировать состояние вида", - цитирует пресс-служба заведующую лабораторией мониторинга биоразнообразия ТГУ Нину Москвитину.
Ученые рассчитывают получать информацию в том числе от местных жителей, эти сведения будут вноситься в базу данных для уточнения мест обитания хомяков.
Хомяк обыкновенный - грызун, уничтожающий овощи и злаки. За последние два десятилетия хомяк был занесен в Красные книги Белгородской, Воронежской, Ярославской, Московской областей и некоторых других регионов. Два года назад охота на хомяка была запрещена в Кузбассе. В восьми регионах вид считается исчезнувшим, в 41 регионе относится к редким.