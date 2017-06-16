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Число вылетов санавиации в отдаленные районы Омской области вырастет в 10 раз

Сибирь
16 июня, 11:41 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

На эти цели выделено более 139 млн рублей, в том числе 125 млн рублей из федерального бюджета, что позволит использовать второе воздушное судно, оборудованное медицинским модулем

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ОМСК, 16 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Второй санитарный вертолет появится в Омской области для обслуживания удаленных районов региона, а число вылетов возрастет почти в десять раз. Как сообщил ТАСС министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко, на эти цели выделено более 139 млн рублей, в том числе 125 млн рублей из федерального бюджета.

"Эти средства, выделенные в рамках проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ", позволят нам использовать второе воздушное судно, оборудованное медицинским модулем, и значительно увеличить число вылетов, что повысит доступность экстренной медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов Омской области", - сказал Стороженко.

Министр уточнил, что региональный Минздрав не владеет вертолетами, а покупает услугу транспортировки у авиакомпаний. Ранее полеты осуществлял только вертолет Ми-2 без медицинского модуля, теперь к нему добавится вертолет Ми-8, оснащенный современным медицинским оборудованием. Стороженко сообщил, что в последние десять лет омские врачи совершали в среднем около 50 вылетов в год, но в этом году ведомство приобретет дополнительные 855 летных часов, что составляет около 500 вылетов.

Министр подчеркнул, что раньше медики были вынуждены "экономить" перелеты и тщательно взвешивать решение о вылете. Теперь выделение этих средств значительно увеличит количество пациентов, которым будет оказана экстренная помощь.

По словам Стороженко, чаще всего авиатранспортом доставляются женщины с осложнениями беременности и родов, новорожденные с патологиями или пострадавшие, которым требуется экстренная помощь в отдаленных северных районах региона, откуда очень долго ехать автотранспортом или сложно добраться из-за природных условий - например, паводка или глубокого снега.

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