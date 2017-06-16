МЧС предупреждает жителей Томской области об аномальной жаре в ближайшие дни

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Спасатели рекомендуют жителям Томской области соблюдать правила безопасности в период аномально жаркой погоды. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды со второй половины дня 16 июня по 21 июня по юго-восточным районам области и Томску ожидается аномально жаркая погода от плюс 30 градусов Цельсия до плюс 35 градусов. В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области призывает жителей региона соблюдать меры личной безопасности", - сообщили в ГУ МЧС.

В жаркую погоду следует избегать воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице. Особенно это касается пожилых людей и людей с заболеваниями сердечно- сосудистой системы. Спасатели обратили особое внимание на меры безопасности для самых маленьких детей, которых не следует оставлять одних в помещениях при открытых окнах. Водителям следует быть внимательными за рулем, так как при аномальных температурах снижается работоспособность человека.

Жаркая и ветреная погода способствует увеличению числа природных пожаров. Крайне опасно разводить костры на территории дачных участков, частного жилого сектора, в лесу, местах отдыха, сжигать мусор, проводить любые огневые работы.