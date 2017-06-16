Крым закупил 44 троллейбуса с разработанными в Новосибирске приводами для горной местности

НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Республика Крым закупила у завода "Тролза" (Саратовская область) 44 новых междугородних троллейбуса, способных быстро передвигаться по горной местности. Об этом сообщил ТАСС в пятницу Леонид Музалевский, гендиректор новосибирской компании "Ирбис", участвовавшей в разработке для этих троллейбусов специальных приводов.

"Было поставлено (в Крым - прим. ТАСС) 44 троллейбуса для междугородней горной линии. Там очень высокие требования за счет того, что необходимо преодолевать высокие уклоны, а так как троллейбус междугородний, развивать хорошие скорости. Оборудование для этих троллейбусов имеет существенно большую мощность, чем для городских", - рассказал Музалевский.

Новосибирские НПФ "Ирбис" и НПФ "АРС-ТЕРМ" совместно производят комплекты оборудования для различных видов троллейбусов, при этом "Ирбис" отвечает за электроприводную часть, а "АРС-ТЕРМ" - за "инфраструктуру" троллейбуса от педалей и контакторов до системы управления аккумуляторами. Весь комплект поставляется на завод "Тролза" в городе Энгельсе Саратовской области, где собирают готовые троллейбусы.

Помимо "горных", в Крым были поставлены 30 городских троллейбусов, адаптированных под более жаркий, чем в Сибири, климат, а также 27 троллейбусов с автономным ходом на литий-ионных аккумуляторах еще одной новосибирской компании - "Лиотеха". До конца июля в Крым отправят еще 78 троллейбусов (44 городских и 34 аккумуляторных).