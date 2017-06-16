СК проводит проверку по факту заболевания более 50 школьников в лагере под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по факту заболевания 56 детей школьного возраста острым ринофарингитом в детском оздоровительном лагере в городе Бердск в Новосибирской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Следственным отделом по городу Бердск СКР по Новосибирской области по факту заболевания 56 детей школьного возраста острым ринофарингитом проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Шестеро из заболевших детей направлены в местную больницу. "Шесть детей госпитализированы в Бердскую городскую больницу, остальных забрали родители, они проходят амбулаторное лечение", - сказали ТАСС в ведомстве. Еще нескольких детей отправили в другие больницы, какие именно, не уточняется.

По данным следствия, в период с 13 по 15 июня 2017 года в расположенном в Бердске детском лагере "Юбилейный" 56 детей заболели острым ринофарингитом, которое сопровождается функциональным расстройством пищеварения.

Прокуратура также начала проверку по информации Роспотребнадзора о заболевании острым ринофарингитом 56 детей в детском лагере в Бердске, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

"Прокурор города Бердска проводит проверку по информации Роспотребнадзора о массовом заболевании ОРВИ в детском лагере", - сказали ТАСС в ведомстве.

Прокуратура установила, что на момент возникновения чрезвычайной ситуации в лагере "Юбилейный" находились 536 детей. Дети начали обращаться 13 июня 2017 года с жалобами на боли в животе и высокой температурой, в следующие два дня за медицинской помощью обратились свыше 60 детей. Администрация сообщила о ситуации в Роспотребнадзор и городскую больницу.

Ринофарингит - воспалительный процесс, охватывающий слизистую оболочку горла и носа.