Два лагеря в Новосибирской области закрылись на карантин из-за вспышки ринофарингита

НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Два детских лагеря в Новосибирской области "Дельфин" и "Юбилейный" закрываются на неделю на карантин из-за вспышки острого ринофарингита, сообщила ТАСС представитель группы компаний "Рассвет", которой подведомственны оба лагеря.

"Два лагеря закрыты Роспотребнадзором на неделю на карантин из-за вспышки болезни. Завтра организованно, на автобусах, в Новосибирск вывезут оставшихся 46 детей из "Дельфина" и 162 из "Юбилейного", - сказала она, добавив, что 25 июня оба лагеря примут по плану новую смену детей.

По словам собеседницы, дети начали заболевать примерно два дня назад, но не одновременно, а по несколько человек в разных отрядах.

Всего в лагерях находилось 500 детей, более половины, по ее словам, уже вывезли родители. Проверку на месте проводит Роспотребнадзор.

Лагеря прошли необходимые проверки перед открытием

Детские лагеря отдыха "Дельфин" и "Юбилейный" перед открытием прошли необходимые проверки и получили разрешение на работу от межведомственной комиссии.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ООО "Рассвет", которому подведомственны оба лагеря, Руслан Полещук.

"Есть определенные требования, которые мы должны соблюсти, прежде чем лагеря могут быть открыты. Все пробы, все смывы были проверены Роспотребнадзором, все сотрудники имели санитарные книжки, лагеря получили допуск на работу от межведомственной комиссии региона по вопросам организации детского отдыха", - сказал он.

Гендиректор затруднился ответить, где находился источник инфекции, специалисты Роспотребнадзора взяли необходимые пробы и по результатам их проверки станут известны подробности. Полещук отметил, что возраст заболевших детей - от девяти до четырнадцати лет.

"Такие случаи часто бывают в лагерях, - отметил он, - лето приносит проблемы в плане инфекций. Поэтому мы подстраховались и решили пока закрыть лагеря на карантин, вывезя детей". Директор уточнил, что детям, которые не смогли закончить смену из-за этого происшествия, будет предложена профильная смена в осенние каникулы или возвращены деньги за незаконченную смену.

Ранее сообщалось, что 56 детей заболели в одном лагере в Бердске. Однако собеседница уточнила, что это общее число заболевших детей в двух лагерях, подведомственных одной группе компаний "Рассвет". Шесть человек госпитализированы. Детям оказана необходимая помощь, их жизни ничего не угрожает.

В свою очередь замглавы города по социальной политике Сергей Носов сообщил ТАСС, что, по данным властей Бердска, в оздоровительных лагерях "Юбилейный" и "Дельфин" заболели девять, а не 56 детей.

"У меня другая информация. Мы не определились, в чем причина, было принято решение вернуть детей родителям, потому что непонятная инфекция. У нас нет такого количества детей, обращения (за медицинской помощью - прим. ТАСС) были по разным причинам: кто-то уколол палец, у кого-то, не знаю, прыщики вскочили, у одного конъюнктивит. Мы поместили в больницу 9 человек, сегодня осталось двое", - сказал Носов.

Он добавил, что решение отправить детей домой было принято для того, чтобы не допустить распространения болезни. "Оценку массовости будут давать санитарные службы. На наш взгляд, повышение температуры и расстройство желудочно-кишечного тракта у 9 детей - не показатель массовости", - резюмировал он.

СУ СК по Новосибирской области проводит проверку по факту заболевания 56 детей острым ринофарингитом на наличие признаков, соответствующих ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).