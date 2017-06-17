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На Таймыре закрылась самая северная в России ледовая переправа

Сибирь
17 июня, 8:03 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 17, июня. /ТАСС

За зимний и весенний периоды на ледовых дорогах края чрезвычайных ситуаций не зафиксировано

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КРАСНОЯРСК, 17 июня. /ТАСС/. Самый северный в России зимник, расположенный на полуострове Таймыр, закрыли в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"На территории Красноярского края закрыта самая северная ледовая переправа в Таймырском муниципальном районе. Таким образом, действующий ледовые переправы на территории Красноярского края нет", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, за зимний и весенний периоды на ледовых дорогах края чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

Первые ледовые переправы начали закрывать на территории Красноярского края еще в апреле, раньше обычого в связи с теплой погодой. Всего в этом году в регионе действовали более 85 ледовых дорог.

Таймыр, входящий в границы Красноярского края, является самой северной материковой частью суши и самым крупным в России полуостровом.

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