Минприроды Забайкалья: большинство лесных пожаров в регионе локализовано

ЧИТА, 19 июня. /ТАСС/. Четыре из пяти лесных пожаров локализованы в Забайкальском крае, общая площадь возгораний - 9,5 тыс. га, сообщила в понедельник пресс-служба регионального Минприроды.

"По данным на утро понедельника, в регионе действует один лесной пожар на общей площади 1750 га, еще четыре пожара локализованы на 7765 га. Основными причинами действующих пожаров являются человеческий фактор и грозы. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Огонь тушат 219 человек, в том числе 126 парашютистов-десантников, задействована 31 единица техники.

Леса начали гореть в Забайкалье в конце марта. За это время в регионе зарегистрировали около 500 лесных пожаров на общей площади более 55 тыс. га. В крае действует режим, ограничивающий пребывание граждан в лесах.