В больнице остаются два заболевших ОРВИ ребенка из лагерей отдыха под Новосибирском

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НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Два ребенка из восьми заболевших острым ринофарингитом в детских лагерях отдыха в Новосибирской области, остаются в больнице, сообщили ТАСС в понедельник в Минздраве региона.
"Двое детей находятся на лечении в стационаре детской городской клинической больницы № 3 Новосибирска, их состояние оценивается как удовлетворительное", - отметили в Минздраве.
Еще два ребенка находятся на амбулаторном лечении, остальные четверо выздоровели.
Два детских лагеря в Новосибирской области "Дельфин" и "Юбилейный" закрылись на карантин из-за вспышки острого ринофарингита, всех отдыхавших 500 детей организованно вывезли из лагерей. Ранее речь шла о 56 заболевших детях, в итоге заболевших острой ОРВИ оказалось 8 человек.
СУ СК по Новосибирской области проводит проверку по факту заболевания детей острым ринофарингитом на наличие признаков, соответствующих ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").
В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области отметили, что в лагерях проводится эпидемиологическое расследование и необходимые противоэпидемические мероприятия.