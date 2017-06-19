Контрабандисты пытались вывезти в Китай более 34 кг бивня мамонта

ЧИТА, 19 июня. /ТАСС/. Пограничники изъяли более 34 килограммов, предположительно, бивня мамонта на железнодорожном пункте пропуска "Забайкальск" в ходе осмотра груженого состава российского формирования, сообщила в понедельник пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.

Вывоз бивня мамонта для забайкальского участка государственной границы - явление редкое. Этот природный материал высоко ценится в соседнем Китае и используется для изготовления украшений, элементов декора, перепродажи в частные коллекции, а также при создании препаратов восточной медицины.

"Нелегальный груз был спрятан в железнодорожной платформе. Лица, причастные к попытке вывоза устанавливаются", - уточняется в сообщении.

По информации пресс-службы, бивни нашла служебная собака Лео. Овчарка подала сигнал, после чего из технологических полостей состава извлекли пять свертков. Их передали в Читинскую таможню для идентификационной и товароведческой экспертизы.

Высокий спрос последних десятилетий на мамонтовую кость порожден частичным запретом ООН в 2002 году на торговлю слоновой костью из-за сокращения популяции слонов в Азии и Африке. "Предприимчивые старатели заняли образовавшуюся нишу, предложив покупателю альтернативу в виде костей мамонта, причем преимущественно добытого на территории Якутии, где, по оценкам специалистов, содержится 60-80% мировых запасов этих ископаемых", - пояснили в пресс- службе.