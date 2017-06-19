Площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась с 15,5 тыс. до 16,7 тыс. гектаров

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров на территории Сибири выросла за сутки с 15,5 до 16,7 тысячи гектаров, сообщила в понедельник федеральная Авиалесохрана.

"На 00:00 мск 19 июня площадь лесных пожаров в Сибири выросла за сутки с 15,5 тыс. га до 16,7 тыс", - отмечается в сообщении. По данным ведомства, в Забайкальском крае площадь пожаров выросла с 8,6 тыс. га до 9,5 тыс., в Иркутской области тушится 3,96 тыс. га, в Красноярском крае - 1,35 тыс. га, в Бурятии - 1,5 тыс., в том числе 240 га в Джергинском заповеднике, в Туве - 270 га. "Пожары площадью менее 100 га - в Республике Алтай, Томской области, Хакасии, Кемеровской области (всего - 180 га)", - сообщает Авиалесохрана.

Отдаленные пожары не тушат

На севере Иркутской области действуют пожары, тушение которых не производится из-за их удаленности. Это порядка 20 очагов в Катангском районе, по одному - в Бодайбинском и Казачинско-Ленском районах. "Общая площадь этих возгораний составляет 13,6 тысячи лесных гектаров и 14,409 тысячи га лесотундры", - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

По данным на утро 19 июня, в локализованном состоянии находится пожар в Качугском районе на площади 190 га. Продолжается тушение двух перешедших с прошлых суток возгораний в Усть-Илимском и Чунском районах, их общая площадь 60 га. В Качугском районе продолжают бороться с пожаром на площади 3710 га, покрытых лесом, и 35 га редколесья.

В Бурятии пожары тушат 280 человек

В Бурятии по состоянию на утро 19 июня тушатся четыре лесных пожара на общей площади около 1,45 тыс. га. "Из них два очага действуют в Курумканском и Северо-Байкальском районах, и очага два очага локализованы в Бичурском и Иволгинском районах", - уточнили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

В тушении возгораний задействованы 280 человек - это сотрудники лесной охраны, пожарные-парашютисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов, местные жители и лесопользователи. Работает 44 единицы тяжелой и лесопожарной техники. "Для тушения задействован один вертолет Ми-8. Продолжается межрайонное маневрирование сил и средств для более эффективного тушения лесных пожаров", - сообщили в РАЛХ.

В Забайкалье действует один лесной пожар

По данным Минприроды Забайкальского края, в регионе на утро 19 июня действует один лесной пожар на общей площади 1750 га, еще четыре пожара локализованы на 7765 га. Основными причинами действующих пожаров являются человеческий фактор и грозы. Угрозы населенным пунктам нет.

В Красноярском крае горит 1356,8 гектаров леса и действует 32 пожара, сообщает местный Лесопожарный центр. В труднодоступных местах площадь возгорания составляет 461 гектар.

Пожары на Дальнем Востоке

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло четыре новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 19 очагов: 13 в Республике Саха (Якутия), 3 в Магаданской области, 2 в Камчатском крае, 1 в Амурской области. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 1511 га. Основная её часть пришлась на Республику Саха (Якутия) - 975 га, Магаданскую область - 485 га. На тушении возгораний работали 114 человек, 9 единиц техники, 6 воздушных судов. К утру понедельника ликвидировано 3 пожара. Продолжают действовать ещё 16, а именно: 11 в Республике Саха (Якутия), 3 в Магаданской области, по одному в Камчатском крае и Амурской области.

Один пожар потушен, еще один продолжает действовать на Камчатке. Возгорание зафиксировано в труднодоступной местности в районе села Пиначево Елизовского района, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "Местность с большим перепадом высот: пожар действует на склонах сопки высотой более 600 метров, уклон составляет до 45 градусов. В этой связи есть сложности с подачей воды, а также с доставкой сил и средств к месту действия пожара", - сообщила пресс-служба.

Тушение проводится как наземной группировкой с использованием ранцевых лесных огнетушителей, так и с использованием авиации. "Угроза для села Пиначево отсутствует - на пути распространения огня находится река с одноименным названием", - говорится в сообщении.

Днем ранее, 18 июня, в Пенжинском районе на севере Камчатки был ликвидирован другой природный пожар, который действовал в 47 км южнее села Манилы.