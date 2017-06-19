Изготовление оборудования для реактора ИТЭР в Новосибирске начнут до конца года

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Новосибирский институт ядерной физики (ИЯФ) СО РАН в конце текущего года приступит к изготовлению оборудования для международного проекта строительства во Франции экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР). Стоимость работ в рамках проекта составит около 1 млрд рублей.

"В этом году пройдет утверждение всех чертежей и согласования с нашими заказчиками из других стран, и в конце года мы начнем производство нашей части", - сообщил в понедельник журналистам директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев.

По его словам, изготавливаемый в ИЯФ 45-тонный элемент диагностического модуля, который предназначен для защиты от нейтронного излучения, будет располагаться в одном из портов токамака ИТЭР. Он будет содержать 8 каналов для установки систем диагностики (каждая по 10 тонн), изготовление которых взяли на себя другие четыре страны- участницы проекта: Южная Корея, США, Индия, Китай.

Специально для работы в рамках проекта ИЯФ приобрел на собственные средства за 100 млн рублей редкий для России горизонтально-расточной станок, позволяющий сверлить очень тонкие, точные и глубокие отверстия. В перспективе станок может пригодиться при изготовлении деталей для проекта безнейтронного термоядерного реактора, который разрабатывается в Калифорнии (США), сказал Логачев.

Проект ИТЭР реализуют семь партнеров (Европейский Союз, Индия, Китай, Республика Корея, Россия, США, Япония) в исследовательском центре Кадараш (Прованс-Альпы-Лазурный берег, Франция). В основе ИТЭР - установка ТОКАМАК, которая считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Цель проекта - продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах.

Первая плазма на реакторе ИТЭР должна быть получена в 2025 году. По своим масштабам ИТЭР можно сравнить с такими проектами, как Международная космическая станция (МКС) и Большой адронный коллайдер. Российским ученым поручено изготовление и поставка свыше 20 высокотехнологичных систем будущей установки.