В ЦБ считают, что Сибирь имеет большой потенциал для развития рынка облигаций

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Доля компаний Сибирского федерального округа в общем объеме привлеченного через облигации финансирования в России составляет 2%, но при этом регион находится на передовых позициях и имеет большой потенциал для развития облигационного рынка. Об этом сообщила журналистам в понедельник в Новосибирске директор департамента развития финансовых рынков Центрального банка России Елена Чайковская.

"Более 85% выпуска облигаций в объемном выражении приходится на компании Москвы и Санкт-Петербурга, более половины всех, около 390, эмитентов находится в этих городах. На регионы Сибирского федерального округа приходится 2% привлеченного через облигации финансирования и всего 7 эмитентов, однако округ находится на передовых позициях по сравнению с другими частями России", - сказала она.

"Мы видим в Сибири большой потенциал, здесь на рынок могут выходить не только крупные, но и средние компании", - добавила Чайковская.

Она отметила, что эмитенты не идут на рынок облигаций чаще всего из-за слабой информированности.

Лидер по облигациям

По словам Чайковской, на регионы Сибири приходится четверть от находящихся сейчас в обращении по всей России субфедеральных облигаций. "Объемы выпущенных субъектами и находящихся в обращении облигаций составляет 446 млрд рублей. На регионы Сибири приходится четверть всего объема", - сказала Чайковская.

Она добавила, что Красноярский край занимает первое место по выпущенным облигациям. Как сообщалось ранее, правительство края в конце 2016 года выпустило облигаций на 18,2 млрд рублей для финансирования дефицита регионального бюджета. В 2017 году планируется разместить облигации на 26,7 млрд.

По данным ЦБ РФ, из 85 субъектов РФ активно использует инструмент для привлечения инвестиций через облигации 41 регион.