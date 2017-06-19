В Туве спасатели-водолазы ищут водителя автомашины, съехавшей с парома в реку

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Спасатели ищут водителя автомобиля, который пропал, съехав с Кара-Хаакской паромной переправы в реку Енисей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Тыва.

К проведению работ по поиску без вести пропавшего водителя автомашины марки ВАЗ-2114 незамедлительно приступили спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Группа из пяти спасателей проводит водолазные работы по поиску от паромной переправы до коммунального моста города Кызыл. Также в зоне поиска применяется беспилотный летательный аппарат", - рассказали в пресс-службе.

Численность группировки сил и средств в районе поиска составляет 14 человек и 3 единицы техники.