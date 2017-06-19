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Аномальная жара в пяти регионах Западной Сибири продлится до 21 июня

Сибирь
19 июня, 14:00 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, июня. /ТАСС

Ввозможны отдельные грозовые дожди разной интенсивности с порывистыми ветрами до 15-20 м/с

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Аномально жаркая погода до 35-40 градусов в пяти регионах юго-востока Западной Сибири продлится до среды, 21 июня. За прошедшую неделю уже установлено несколько температурных рекордов, сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского УГМС Ренад Ягудин.

"Мы продлили штормовое предупреждение об аномально жаркой погоде еще на два дня, до 21 июня. Интенсивность жары постепенно будет ослабевать. Температурный фон в целом на 20-21 июня - 26-32 градусов, возможны отдельные грозовые дожди разной интенсивности с порывистыми ветрами до 15-20 м/с", - сказал он.

По данным синоптиков, в отдельных районах Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае возможно повышение температуры до 35 градусов, в Республике Алтай - до 40 градусов.

Аномально жаркая погода в этих регионах установилась после 15 июня. За это время, по словам Ягудина, были побиты несколько температурных рекордов. 18 июня в городе Искитиме Новосибирской области воздух прогрелся до 36,5 градуса, что на 4,5 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 1973 году.

"Самой жаркой точкой на юге Западной Сибири в воскресенье стал поселок Чемал (Республика Алтай). Там термометр показал 37,1 градуса - на 2,5 градуса рекорда 1997 года", - сказал синоптик.

По его оценке, июнь на юге Западной Сибири в целом будет теплее климатической нормы более чем на 2 градуса.

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